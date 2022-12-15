В Саратове прокуратура проверит обстоятельства отравления трех детей угарным газом

В Саратове прокуратура Ленинского района проверит обстоятельства отравления трех детей угарным газом, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вчера, 14 декабря, в квартире на Московском шоссе произошло ЧП. В больницу попали дети в возрасте одного года двух месяцев, 9 и 12 лет, а также их мать. Они поступили в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом.

Сотрудники АО «Саратовгаз» провели обследование вентиляционных каналов. По результатам которой будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования, управляющей компании. Прокуратура взяла на контроль ход проведения и результаты проверки.