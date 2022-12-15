Сегодня, 15 декабря, в Саратове установилась спокойная, морозная погода, о чем сообщают специалисты регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от -7 с утра до -3 к концу дня. По ощущениям на улице до -13 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Улицы покрыты туманом. Дует легкий ветер южного направления, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер дует южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха с утра колеблется от -7 до -12 градусов, а днем от -3 до -8 градусов.