Военные из Балашовского района получили гуманитарную помощь от сотрудников УФСИН и земляков

Военные из Балашовского района

Военные из Балашовского района Саратовской области получили гуманитарную помощь от сотрудников УФСИН и земляков.

Мобилизованные из Балашова, направленные в зону СВО, поблагодарили сотрудников УФСИН и неравнодушных горожан за полученную от них гуманитарную помощь. По информации компетентного источника, сейчас наши военные находятся под Энергодаром и действуют в районе Запорожской АЭС.

- Пришла гуманитарная помощь от сотрудников ФСИН, тюрьмы, ЛИУ-3, бывших сотрудников, нынешних пенсионеров УИС, магазина «Флагман» и других балашовцев. Спасибо всем неравнодушным, кто помог в закупке данной продукции и стройматериала. Всем здоровья, добра. Вместе – мы сила! - заявил представитель балашовских мобилизованных и пояснил, что в качестве гуманитарной помощи военные получили продукты питания, одежду, стройматериалы, посуду, электронику: фонарики, источники питания, рации и другие полезные вещи.