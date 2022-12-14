После снегопада Саратов встал в восьмибалльных пробках

Скриншот: Яндекс.Карты

Сегодня вечером, 14 декабря, после сегодняшнего снегопада город встал в серьезных автомобильных пробках, «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию на 8 баллов из 10.

Так, проблемы с движением наблюдаются на Чернышевского, Орджоникидзе и проспекте Энтузиастов по направлению в Заводской район. Также, классически, тяжело попасть к мосту Саратов-Энгельс, в район Дачных и СХИ, заторы наблюдаются также на многих улицах в центре города.

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