ДОМ.РФ передал регионам около 100 га под строительство соцобъектов

ДОМ.РФ

ДОМ.РФ продолжает развивать федеральные территории. В текущем году он безвозмездно передал 19 российским регионам земельные участки, общая площадь которых составляет 93 гектара.

На этих землях возведут детские сады, школы, а также объекты спортивной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Часть территорий используют для воплощения в жизнь региональных программ по обновлению жилого фонда.

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, госкорпорация была всегда социально ориентированной. Для компании важно помогать субъектам Российской Федерации реализовывать программы, направленные на повышение качества жизни людей. Для этого ДОМ.РФ в плотном сотрудничестве с регионами подбирает неиспользуемые федеральные земли, на которых со временем будут возведены социально значимые объекты.

Лишь за минувшую трехлетку ДОМ.РФ передал местным властям участки, на которых построят 29 детсадов, 18 школ, пять спортивных и один медицинский центр, что позволит уменьшить дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В регионах развивается спорт, растет качество медицинских услуг и появляется комфортная городская среда, подытожил Филиппов.

В первую тройку субъектов РФ по объемам переданных земель входят: Санкт-Петербург (28,75 гектара), Челябинская область (18,16 гектара) и Карелия (7,82 гектара). Их общая доля равна 59%.

ДОМ.РФ

Добавим, что в Карелии, Тюменской, Омской, Оренбургской областях и Приморье на переданных участках возведут семь детсадов.

В Истринском районе Московской области построят две школы и спортивный комплекс. Во Владивостоке на острове Русский также возведут школу. В Псковской области на переданном участке оборудуют детскую площадку. Власти Москвы отдадут землю под нужды реновации.

В прочих регионах на переданных ДОМ.РФ участках построят автотрассы, объекты инженерной инфраструктуры или используют территорию под другие общественно значимые функции.

В прошлом году ДОМ.РФ безвозмездно передал 20 субъектам РФ 67 гектаров под создание объектов социальной инфраструктуры. Речь идет о 17 детских садах, 13 школах, трех спортивных центрах, одном объекте здравоохранения и других.

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