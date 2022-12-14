Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 13:45

Жителя Ершова Саратовской области приговорили к условному сроку за продажу контрафактного табака на миллион рублей

Роман Хвалин

В Ершове приговорили к условному сроку 34-летнего местного жителя за продажу контрафактной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Как установило следствие и подтвердил суд, с 1 по 11 августа этого года ершовец закупил немаркированных сигарет на сумму более одного миллиона рублей.

Осужденный занимался реализацией контрафакта, на него возбудили уголовное дело. Имущество нарушителя стоимостью в 100 тысяч рублей было подвергнуто аресту.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на полтора года с таким же испытательным сроком и штрафу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.