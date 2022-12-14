Жителя Ершова Саратовской области приговорили к условному сроку за продажу контрафактного табака на миллион рублей

В Ершове приговорили к условному сроку 34-летнего местного жителя за продажу контрафактной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Как установило следствие и подтвердил суд, с 1 по 11 августа этого года ершовец закупил немаркированных сигарет на сумму более одного миллиона рублей.

Осужденный занимался реализацией контрафакта, на него возбудили уголовное дело. Имущество нарушителя стоимостью в 100 тысяч рублей было подвергнуто аресту.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на полтора года с таким же испытательным сроком и штрафу.

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