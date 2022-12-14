Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 13:41

В Саратовской области рассматривается возможность сборки электромобилей

Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

В Саратовской области рассматривается возможность сборки электромобилей. Об этом стало известно из телеграм-канала Романа Бусаргина.

Губернатор сообщил, что во время рабочей поездки в Москву подписал соглашение с компанией «АльфаТех». Инвесторы планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе.

Планируется, что производство может быть запущено во второй половине 2023 года, и уже в следующем году на новом заводе планирует собрать до 2000 электромобилей для такси и каршеринга.

Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест. Партнером компании выступает китайский лидер автопрома FAW.