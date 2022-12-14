Роман Бусаргин

В Саратовской области рассматривается возможность сборки электромобилей. Об этом стало известно из телеграм-канала Романа Бусаргина.

Губернатор сообщил, что во время рабочей поездки в Москву подписал соглашение с компанией «АльфаТех». Инвесторы планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе.

Планируется, что производство может быть запущено во второй половине 2023 года, и уже в следующем году на новом заводе планирует собрать до 2000 электромобилей для такси и каршеринга.

Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест. Партнером компании выступает китайский лидер автопрома FAW.