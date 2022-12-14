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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:29

МЧС: в Саратовской области снегопад продолжится ночью и утром

Роман Хвалин

В Саратовской области продолжится снегопад, предупреждает жителей региона ГУ МЧС.

Так, по данным ведомства, завтра, 15 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром пройдет небольшой, местами умеренный снег, уже днем существенных осадков не прогнозируется.

Завтра днем ожидается около 3-8 градусов мороза, ночью – от -7 до -12°C. В регионе синоптики обещают южный и юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду

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