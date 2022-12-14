Саратов в 2023 может провести II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Губернатор Роман Бусаргин предложил провести в следующем году II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду в Саратове. Об этом политик заявил на встрече с президентом Российской федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым, а позже написал в своем Телеграм-канале.

Международные спортивные соревнования губернатор предложил провести во дворце водных спорта в Саратове. Если комиссия согласится с таким решением, наш город примет делегации спортсменов из нашей страны, Белоруссии, Сербии, Ирана, Армении и Узбекистана.

Губернатор также напомнил, что у нашей области уже есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий – так в феврале на той же площадке прошел кубок России по прыжкам в воду.

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