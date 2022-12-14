Саратовские депутаты приняли новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом стало известно сегодня, 14 декабря, в ходе заседания Саратовской областной думы.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в регионе будет введено единое пособия для малоимущих граждан с детьми.

— Законопроект предполагает предоставить с 1 января 2023 года право нуждающимся семьям на пособие в размере тысячи рублей на детей, достигших возраста 17 лет, и до их совершеннолетия, при условии, что они обучаются в общеобразовательной организации. Кроме того, будет ежегодная индексация на основании инфляции, - сообщил депутат Сергей Чередников.

Данные выплаты будут получать около 600 человек. После индексации начальное пособие составит 1061 рубль.

Депутат Юлия Литневская (фракция «ЕР») сообщила, что ранее к ним обращались с вопросом родители детей в возрасте от 17 до 18 лет, которые не попадали под единое пособие.

— Очень важно, что эти обращения были услышаны, - заметила Литневская.