Фото: Лиза Алерт - Саратов

В Саратове волонтеры ищут 38-летнего жителя соседнего региона, о чем сообщается в региональной группе «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Пропал 38-летний Андрей Атаманов, которого ранее видели в Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, он плотного телосложения, имеет темные волосы и глаза. С 30 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номерам 8 (800) 700 74 52 или 112.