Житель Балашова Саратовской области заплатил 350 тысяч рублей из-за риска лишиться Audi Q7

Житель города Балашов в Саратовской области выплатил многотысячный долг по налогам, чтобы у него не арестовали премиальный внедорожник Audi Q7. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Житель Балашова не оплачивал налог на имущество, приставы посетили его дом как раз в ходе рейда по неплательщикам. Приставы собирались арестовать «Ауди», но мужчина убедил их, что закроет долг сразу после их визита, – он сдержал обещание.

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