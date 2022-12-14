Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 10:37

Житель Балашова Саратовской области заплатил 350 тысяч рублей из-за риска лишиться Audi Q7

Роман Хвалин

Житель города Балашов в Саратовской области выплатил многотысячный долг по налогам, чтобы у него не арестовали премиальный внедорожник Audi Q7. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Житель Балашова не оплачивал налог на имущество, приставы посетили его дом как раз в ходе рейда по неплательщикам. Приставы собирались арестовать «Ауди», но мужчина убедил их, что закроет долг сразу после их визита, – он сдержал обещание.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.