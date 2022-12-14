Доклад УФАС

КВС и СПГЭС в Саратове за год оштрафовали на 4,7 миллиона. Такие цифры назвала руководитель Саратовского УФАС Елена Рысева, когда отчиталась о работе за 2022 год.

УФАС в марте 2022 года в КоАП РФ внесены изменения в ст. 4.1.1 КоАП РФ в части возможности замены штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора)

За год вынесено 408 постановлений по делам об административных правонарушениях, из них 133 штрафа заменены на предупреждение. В сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства рассмотрено за год 616 обращений, выдано 61 предупреждение, возбуждено 37 дел.

По административным правонарушениям рассмотрено 408 дел (за 2021- 385), в том числе на основании постановлений органов прокуратуры - 175 (за 2021 год – 151). Наложено штрафов на общую сумму 4,7 млн руб. (за 2021 – 7,9 руб.). Ответчиками по делам выступили ООО «КВС» и ООО «СПГЭС».

Рассмотрено 204 Жалобы в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, из них 83 обоснованных, выдано 55 предписаний.

В рамках реализации нацпроектов выполнено 55 внеплановых проверок. Выявлено 23 нарушения, рассмотрено 29 дел об административных правонарушениях, вынесено 23 постановления, Наложено штрафов на общую сумму 310 тысяч руб. Вынесено 6 предупреждений.

По словам чиновницы, в Саратовской области успешно внедряется Национальный план («дорожная карта») по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы.