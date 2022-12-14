Саратовские полицейские подозревают в продаже наркотиков молодого жителя Калмыкии

Фото: УМВД по городу Саратову

10 декабря в Саратове задержали 22-летнего жителя республики Калмыкия. Полицейские подозревают его в хранении и попытке сбыта наркотиков, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как сообщает релиз, полицейские досмотрели парня и нашли у него несколько свертков и пакетиков синтетических запрещенных веществ. Всего при себе у жителя Калмыкии было 77 граммов наркотиков.

Позже, в квартире, где молодой человек проживал, правоохранители нашли несколько контейнеров – в них оказалось суммарно более 340 граммов «синтетики», а также 7,83 грамма гашиша и 0,56 грамма марихуаны.

Подозреваемый признался, что хранил так много наркотиков для их последующей продажи, заведено уголовное дело. Выяснилось, что ранее жителя Калмыкии уже трижды привлекали к уголовной ответственности по статьям за кражу, порчу чужого имущества и угрозу убийством.

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