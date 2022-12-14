Депутаты фракции КПРФ покинули заседании Саратовской областной думы

Саратовская облдума 14.12.22

Сегодня, 14 декабря, в Саратовской областной думе депутаты фракции КПРФ демонстративно покинули заседание.

Парламентарий Денис Буланов заявил, что по мнению членов фракции, всех их законопроекты отвергают и их мнение «демонстративно» не учитывается. Напомним, что на прошлом заседании думы лидер фракции Александр Анидалов был лишен слова на сегодняшнее заседание.

Алексей Антонов (фракция ЕР) заинтересовался реальными причинами демарша членов фракции КПРФ. Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев выразил недоумение по поводу поступка коммунистов, пояснив, что законопроекты, которые рассматриваются на заседании, важны для каждого гражданина области, не говоря и о депутатском составе.

Дмитрий Пьяных предложил применить к покинувшим заседание депутатам дисциплинарное взыскание, приравнивая уход с заседания к прогулу. Михаил Исаев одобрил поручение для комиссии о взыскании за демарш коммунистов.