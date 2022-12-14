В боях СВО погиб житель Дергачевского района Саратовской области

Руслан Давыдов
В ходе СВО на Украине погиб военный из Дергачевского района Саратовской области Руслан Давыдов. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в соцсетях работники районной администрации.
Руслан закончил школу в 1998 году в поселке Первомайский, с 2002 по 2003 год служил в погранвойсках. В ходе СВО был награжден медалью «За Отвагу».
У погибшего солдата остались двое детей и жена.
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