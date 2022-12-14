Бусаргин: открывается движение по мосту через Малый Иргиз

мост через Малый Иргиз

С сегодняшнего дня, 14 декабря, в Саратовской области открывается движение по мосту через реку Малый Иргиз. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин. Мост соединяет Духовницкий и Балаковский районы.

Закончить ремонт планировалось раньше, однако из-за тяжелых погодных условий сроки пришлось перенести. Сейчас большая часть работ уже выполнена и движение было открыто. Ремонт моста был реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В следующем году также планируется отремонтировать оставшиеся 28 км дороги «Балаково–Духовницкое».