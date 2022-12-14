Депутаты облдумы Саратова поддержали инициативу о бесплатном проезде в транспорте для детей мобилизованных

Сегодня, 14 декабря, проходит заседание Саратовской областной думы. Депутаты регионального парламента одобрили новую льготу для детей мобилизованных. Теперь они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

– Право бесплатного проезда на городском общественном транспорте предоставляется учащимся детям, чьи родители или законные представители призваны на службу по мобилизации или подписали контракте о добровольном содействии в военной службе. – уточнила первый заместитель министра образования региона Елена Нерозя.

Также мера поддержки коснется детей погибших или раненых в зоне СВО. Представитель профильного комитета Вячеслав Калинин поддержал инициативу, также в поддержку законопроекта высказался Александр Блатман.

– Социальные законы, связанные с поддержкой семей наиболее важны. Их нужно принимать, люди должны чувствовать нашу заботу и поддержку. – заявил первый зампред Саратовской областной думы Алексей Антонов.

Закон был принят в двух чтениях.

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