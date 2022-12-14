Жители пригородного поселка Саратова остались без холодной воды до вечера

Сегодня, 14 декабря, часть поселка Жасминный в Саратове остались до вечера без холодной воды. Об этом сообщили в КВС.

Причиной отключения коммунальщики назвали ремонт труб, без воды остались жители улиц Молодежная, Школьная, Моисеева, Строителей и Светлая. Также подача холодного водоснабжения прекращена абонентам домов на улице Майской, с 1 по 10 номер.

Коммунальные службы обещают закончить работы сегодня к 20 часам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.