Жители пригородного поселка Саратова остались без холодной воды до вечера

Сегодня, 14 декабря, часть поселка Жасминный в Саратове остались до вечера без холодной воды. Об этом сообщили в КВС.
Причиной отключения коммунальщики назвали ремонт труб, без воды остались жители улиц Молодежная, Школьная, Моисеева, Строителей и Светлая. Также подача холодного водоснабжения прекращена абонентам домов на улице Майской, с 1 по 10 номер.
Коммунальные службы обещают закончить работы сегодня к 20 часам.
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