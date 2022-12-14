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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:26

Жители пригородного поселка Саратова остались без холодной воды до вечера

Роман Хвалин

Сегодня, 14 декабря, часть поселка Жасминный в Саратове остались до вечера без холодной воды. Об этом сообщили в КВС.

Причиной отключения коммунальщики назвали ремонт труб, без воды остались жители улиц Молодежная, Школьная, Моисеева, Строителей и Светлая. Также подача холодного водоснабжения прекращена абонентам домов на улице Майской, с 1 по 10 номер.

Коммунальные службы обещают закончить работы сегодня к 20 часам.

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