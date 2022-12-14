Утка на льду

В Саратове волонтеры не могут спасти утку из-за тонкого льда, об этом рассказали представители организации «Мудрый Рух» в своем Телеграм-канале.

На представленном волонтерами видно, что на Волге остались несколько грустных уток: вода замерзла и пернатым не добраться до нее. Прохожие подкармливают птиц хлебом из лучших побуждений, но не знают, что он вреден для диких птиц.

Как пишут представители «Мудрого Руха», они вытащили бы птиц, однако лед на реке слишком тонкий для человека.

- А еще в Питерском районе пара лебедей так же бродят по льду. Мы и тех, и других были бы рады принять, но сейчас отлов смертельно опасен для самих участвующих в нем людей, - пишут волонтеры.