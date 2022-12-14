В Саратовской области пенсионер на «Оке» задавил ровесника на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области
Вчера, 13 декабря, в Новобурасском районе Саратовской области машина сбила пенсионера-велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около 17:40 на трассе между Новыми Бурасами и селом Кутьино. 68-летнего пенсионера на велосипеде сбил ровесник на «Оке». Велосипедист получил травмы, он доставлен в медучреждение.
В дорожной полиции не уточнили, кто из участников ДТП нарушил правила.
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