В Саратовской области пенсионер на «Оке» задавил ровесника на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Вчера, 13 декабря, в Новобурасском районе Саратовской области машина сбила пенсионера-велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 17:40 на трассе между Новыми Бурасами и селом Кутьино. 68-летнего пенсионера на велосипеде сбил ровесник на «Оке». Велосипедист получил травмы, он доставлен в медучреждение.

В дорожной полиции не уточнили, кто из участников ДТП нарушил правила.

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