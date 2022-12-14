В Энгельсе прохожий нашел на улице труп мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 13 декабря, житель Энгельса нашел на улице труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

Прохожий обнаружил тело без признаков жизни у дома по адресу проспект Строителей, 30. Мужчина тотчас же обратился в полицию.

Умершему на вид около 40-50 лет, следователи начали проверку по факту смерти, вместе с судмедэкспертом они проверили и осмотрели место происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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