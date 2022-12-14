В центре Саратова пенсионер на премиальном внедорожнике стал виновником ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 13 декабря, в центре Саратова произошла авария. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Утром, в 10:10 напротив дома по адресу Московская, 156Д в Кировском районе города 69-летний водитель Acura MDX врезался в ВАЗ-2115. Отечественной легковушкой управлял 37-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель машины японского премиального бренда почувствовал себя плохо, что и спровоцировало столкновение. После ДТП пенсионера госпитализировали.

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