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НовостиОбщество14 декабря 2022 5:33

В Саратов приедет военный прокурор Центрального военного округа

Роман Хвалин

В ближайшую пятницу, 16 декабря, в Саратов прибудет военный прокурор Центрального военного округа, генерал-майор юстиции Андрей Попов. Об этом сообщает прокуратура Саратовского гарнизона.

Будет организована работа мобильной приемной, генерал-майор Попов будет принимать лично военнослужащих, гражданский персонал и их родных. Прием пройдет на базе одной из воинских частей Саратова.

– Записаться на прием к военному прокурор ЦВО можно в военной прокуратуре Саратовского гарнизона по телефону 8 (8452) 25-07-32 либо лично по адресу: город Саратов, улица Большая Казачья, 12. – сообщили в саратовской военной прокуратуре.

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