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НовостиОбщество14 декабря 2022 5:18

В Саратове побывал «Поезд Деда Мороза»

Наталия Калинина
Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте с детьми

Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте с детьми

Вчера, 13 декабря, на станцию Саратов-1 прибыл «Поезд Деда Мороза». Саратовцы смогли посмотреть праздничную программу с участием аниматоров. Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте обеспечили охрану мероприятия, побеседовали с детьми и их родителями о важности безопасности на железной дороге.

Совместно с «Городским домом культуры национального творчества» танцевальным коллективом «Регион» правоохранители поучаствовали во флешмобе по безопасному поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры.

После мероприятия полицейские раздали детям памятки о правилах поведения.