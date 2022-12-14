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НовостиОбщество14 декабря 2022 5:00

Бусаргин: дети мобилизованных и добровольцев получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Наталия Калинина

Дети мобилизованных и добровольцев в Саратовской области получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте, о чем напомнил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Бесплатный проезд предоставляется на период обучения детей в школе. Министерству труда и социальной поддержки необходимо разработать алгоритм получения поддержки, а также довести до жителей информацию о том, куда им обратиться, чтобы оформить льготу.

Ранее членам семей мобилизованных и добровольцев в Саратовской области предоставили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, бесплатное посещение детского сада и питание в школах, а также освободили от транспортного налога и разрешили бесплатное посещение учреждений культуры и спорта и ряд других.