В среду саратовцев ждет снегопад и гололед

Фото: Архив КП

Сегодня, 14 декабря, жителей Саратова и области ожидает сильный снегопад. Об этом сообщили в областном гидрометцентре.

Ночью в Саратове обещают 8-10 градусов мороза, в предместьях похолодает до -12°C. По области – от 7 до 12 ниже нуля, при прояснениях до -17 °C.

Уже утром во всем регионе пойдет снег, местами сильный, вероятна метель. Днем температура в Саратове составит -3…-5 °C, по области -7…-12°C.

Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер 6-12 м/с, ночью и местами по области порывы 15-19 м/с. Местами в губернии возможен туман, в Саратове завтра днем – гололедица.

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