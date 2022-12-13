В Саратове задействовано максимальное число бригад скорой помощи, число вызовов стало больше на 50%

Фото: Архив КП

Сегодня, 13 декабря, главный врач Саратовской городской станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в области.

По оценке главврача, ситуация с заболеваемостью «серьезная и напряженная».

Андрущенко отметил, что число вызовов бригад СМП выросло на 50% по сравнению с предыдущей неделей. Саратовские станции «скорой» отрабатывают до 1400 адресов в сутки, задействовано максимальное число бригад.

К работе привлекают и студенты саратовского медуниверситета, обучающиеся по соответствующему профилю. Уже к завтрашнему дню Андрущенко надеется увеличить число бригад за счет ординаторов СГМУ первого года учебы.

Доктор признал, что «скорая» работает с задержками из-за нагрузки, конкретно, – дольше бригаду скорой помощи ждут пациенты, обратившиеся в службу с жалобой на температуру.

– В настоящее время за сутки поступает 500-510 вызовов к больным с температурой, – уточнил главврач.

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