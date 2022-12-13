На оживленной улице Саратова до заврашнего вечера не будет работать светофор

Завтра, 14 декабря, с 10 утра до 17 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Усть-Курдюмская и Сетевая в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при мэрии города.

Светофор отключат из-за плановых работ по обслуживанию, чиновники призвали водителей ориентироваться в потоке по знакам приоритета и соблюдать ПДД.

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