В Советском районе Саратовской области 50-летнего мужчину убили в драке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в поселке Степное Советского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие считает, что двое знакомых мужчин 32 и 50 лет поссорились вечером 11 декабря в квартире на улице Рабочая. Младший из конфликтующих несколько раз ударил в голову оппонента, тот скончался от травм. Труп обнаружила хозяйка квартиры на следующий день.

Подозреваемый задержан, заведено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Решается вопрос об аресте 32-летнего подозреваемого.

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