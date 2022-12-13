Саратовские чиновники за один рейд в центре города нашли 16 нарушителей парковки

Сегодня, 13 декабря, сотрудники городской администрации выявили 16 нарушителей правил парковки. Об этом сообщили в городской администрации.

Рейд проводился на улицах Мичурина, Шевченко, Киселева, Большая Казачья, Советская, Чапаева, Челюскинцев и Яблочкова. Нарушители ставили свои авто не только на зеленых зонах, но и парковались рядом с мусорными контейнерами – этим они мешали коммунальщикам очищать баки.

На водителей составят административные протоколы, их данные передали ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.