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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:28

В Балашове Саратовской области сменился руководитель отдела СК

Роман Хвалин
Роман Цыбулин

Роман Цыбулин

В отделе по городу Балашов управления Следственного комитета России по Саратовской области сменился руководитель, пост занял Роман Цыбулин.

До сегодняшнего назначения Цыбулин работал в Октябрьском отделе справления Следственного комитета по Саратову, руководил отделом по расследованию особо важных дел, вторым следственным отделением регионального управления СК.

Возглавлявший балашовское подразделение ранее Денис Плясунов теперь стал заместителем Цыбулина.

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