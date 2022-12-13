фото: пресс-служба Правительства области
По поручению губернатора саратовские мобилизованные получили дополнительную экипировку. Об этом сообщает пресс-служба правительства области
По поручению губернатора Романа Бусаргина саратовские мобилизованные бойцы продолжают получать дополнительное обмундирование и оснащение. За счет областного бюджета были закуплены:
— Теплые спальные мешки.
— Непромокаемые плащи.
— Рюкзаки.
— Термобелье.
— Утепленные резиновые сапоги.
— Перчатки.
— Балаклавы.
— Теплые стельки для обуви.
— Шапки.
Область вместе с общественными организациями продолжит оказывать поддержку нашим военнослужащим, в том числе тем, кто уже выполняет боевые задачи в зоне СВО.