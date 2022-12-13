фото: пресс-служба Правительства области

По поручению губернатора саратовские мобилизованные получили дополнительную экипировку. Об этом сообщает пресс-служба правительства области

По поручению губернатора Романа Бусаргина саратовские мобилизованные бойцы продолжают получать дополнительное обмундирование и оснащение. За счет областного бюджета были закуплены:

— Теплые спальные мешки.

— Непромокаемые плащи.

— Рюкзаки.

— Термобелье.

— Утепленные резиновые сапоги.

— Перчатки.

— Балаклавы.

— Теплые стельки для обуви.

— Шапки.

Область вместе с общественными организациями продолжит оказывать поддержку нашим военнослужащим, в том числе тем, кто уже выполняет боевые задачи в зоне СВО.