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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 13:21

Четыре пожарных расчета тушили свадебный салон в центре Саратова

Евгений Бадиков
фото: МЧС

фото: МЧС

Четыре пожарных расчета тушили свадебный салон в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 13 декабря, в Саратове произошел пожар. В Октябрьском районе, в доме 25А по улице Советской загорелся свадебный салон. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Тушением занимались четыре пожарных расчета.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

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