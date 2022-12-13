фото: МЧС

Четыре пожарных расчета тушили свадебный салон в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 13 декабря, в Саратове произошел пожар. В Октябрьском районе, в доме 25А по улице Советской загорелся свадебный салон. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Тушением занимались четыре пожарных расчета.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

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