Роман Бусаргин

В Саратовской области многодетные семьи получат инфраструктуру на своих участках по региональной программе. Об этом сегодня, 13 декабря, рассказал глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

—На эту тему недавно общались с одним из мобилизованных бойцов во время посещения пункта дислокации. Мужчина рассказал историю своих близких родственников, которые взяли землю и хотели построить на ней жилой дом, но все упирается в отсутствие поблизости линий электропередач и системы водообеспечения.

—Стоит признать, что это не единичный случай. Многие готовы строить дома, но боятся, что из-за отсутствия коммуникаций жить там будет невозможно. Сейчас проведение света, воды и строительство дорог до участков возложено на муниципалитеты. Очевидно, что самостоятельно они решить этот вопрос не могут. Поэтому будет правильным создать отдельную программу с финансированием регионального бюджета для строительства инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. И начинать нужно уже в 2023 году.

— На ближайшее заседание Саратовской областной думы вынесем поправки в бюджет региона, чтобы заложить средства на первый этап. Думаю, что депутатский корпус поддержит это социально значимое решение, — высказался Бусаргин.

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