В Саратове назвали места елочных базаров к Новому году – карта

Фото: Яндекс-карты
В Саратове новогодние елочные базары начнут работать 15 декабря, закончат – 31 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Всего в городе откроется 41 базар, купить дерево к празднику можно будет также в выходные на Театральной площади. Также сотрудники мэрии Саратова подготовили интерактивную карту елочных базаров – она доступна по этой ссылке.
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