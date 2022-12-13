В Саратове назвали места елочных базаров к Новому году – карта

Фото: Яндекс-карты

В Саратове новогодние елочные базары начнут работать 15 декабря, закончат – 31 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего в городе откроется 41 базар, купить дерево к празднику можно будет также в выходные на Театральной площади. Также сотрудники мэрии Саратова подготовили интерактивную карту елочных базаров – она доступна по этой ссылке.

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