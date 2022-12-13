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В Саратовской области компенсацию по газификации за год получили 14 льготников.

Сегодня, 13 декабря, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

В ходе заседания первый замминистра труда и социальной защиты Наталия Гурьева представила законопроект, который касается компенсации затрат на газификацию для 9 категорий льготников, в том числе инвалидов, многодетных семей, участников ВОВ и семей с детьми-инвалидами. Одинокие мамы на данный момент не попадают под категорию.льготников. По словам чиновницы, заявки на новые выплаты поступили от 14 льготников.

На данный момент сумма компенсации составляет не более 50 тысяч рублей. По поручению Президента РФ Владимира Путина сумму увеличивают до 100 тысяч рублей. Сумма компенсации понесенных расходов высчитывается по смете, а для многодетных семей есть возможность использовать в качестве погашения затрат материнский капитал. Законопроект нашел поддержку у депутатов, докладчиком будет выступать министр Сергей Егоров.

Гурьева рассказала, что законопроект о выплатах в 50 тысяч рублей приняли весной этого года. Тогда на выплаты в бюджет заложили 20,2 миллиона рублей. На данный момент, затрачена только половина этой суммы.

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