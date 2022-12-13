Пьяная саратовчанка выместила гнев на припаркованном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В ведомство обратилась 27-летняя женщина. Вечером 14 июля она услышала сигнализацию своего автомобиля Renault Duster, припаркованного во дворе дома улицы Весенней. Выйдя на улицу, женщина столкнулась с неизвестной, которая яростно колотила руками и ногами по автомобилю потерпевшей.

Сумма ущерба оценена в 42 900 рублей. Злоумышленницей оказалась 48-летняя женщина, которая позже призналась в содеянном. Женщина пояснила, что на момент совершения преступления была пьяна.

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