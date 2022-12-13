Олег Костин: пострадавший на пожаре в Хвалынске трехлетний ребенок в коме и подключен к аппарату ИВЛ

Пострадавший вчера на пожаре в Хвалынске Саратовской области ребенок находится в реанимации в облцентре, состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

У мальчика диагностированы отеки легких и мозга, отравление продуктами горения, термическое поражение легких и сердечно-сосудистая недостаточность.

– Все легкие в саже. Проводится комплексная терапия, реаниматологи делают всё возможное. Шансы есть. Сохранность головного мозга оценим позже, так как безусловно была гипоксия. Поблагодарил врача санитарной авиации, он молодец, так как риски при транспортировки были высокие, но довез хорошо. Ребенком занимаемся. – написал Костин в своем Телеграм-канале.

Напомним, пожар по адресу Волжская, 25 в Хвалынске произошел вчера, 12 декабря. Возгорание заметили соседи, они вызвали пожарных. На пепелище обнаружили тело 5-летней девочки, трехлетнего мальчика из дома госпитализировали и позже направили на лечение в Саратов по требованию губернатора Романа Бусаргина.

В СУ СКР по региону расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, предварительно на момент пожара дети были в доме одни.

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