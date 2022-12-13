За пост главы Федоровского района Саратовской области сразятся два кандидата

Алексей Стрельников на конкурсной комиссии
За пост руководителя Федоровского района Саратовской области поборются два кандидата. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальных образований со ссылкой на решение конкурсной комиссии.
Кандидатами на пост оказались и.о. главы района Алексей Стрельников и действующий руководитель администрации Мокроусского МО Федоровского района Басир Мирзеханов. Выберут главу района местные депутаты, голосование пройдет на ближайшем заседании районного собрания.
Стрельников стал исполняющим обязанности главы района в октябре этого года, после того, как бывшего руководителя, Алексея Наумова обвинили в превышении должностных полномочий.
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