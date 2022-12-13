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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:57

За пост главы Федоровского района Саратовской области сразятся два кандидата

Роман Хвалин
Алексей Стрельников на конкурсной комиссии

Алексей Стрельников на конкурсной комиссии

За пост руководителя Федоровского района Саратовской области поборются два кандидата. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальных образований со ссылкой на решение конкурсной комиссии.

Кандидатами на пост оказались и.о. главы района Алексей Стрельников и действующий руководитель администрации Мокроусского МО Федоровского района Басир Мирзеханов. Выберут главу района местные депутаты, голосование пройдет на ближайшем заседании районного собрания.

Стрельников стал исполняющим обязанности главы района в октябре этого года, после того, как бывшего руководителя, Алексея Наумова обвинили в превышении должностных полномочий.

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