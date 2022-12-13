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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:25

В Саратовской области в 2023 на защиту лесов от пожаров потратят свыше 123 миллионов

Роман Хвалин

В следующем году на охрану лесов Саратовской области от пожаров потратят на 10% больше, чем в 2022 – 123,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр экологии региона Константин Доронин на заседании аграрного комитета облдумы.

Доронин также заявил, что с начала пожароопасного сезона произошло 13 возгораний в лесах, средняя площадь пожаров составила 1 гектар. Ущерб региональному бюджету оценен в 20 тысяч рублей.

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