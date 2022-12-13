Жители поселка в Саратове остались без воды на неопределенный срок

Сегодня, 13 декабря, жители поселка Первомайский в Саратове остались без холодной воды. Об этом сообщили в КВС.

Отключение проводится из-за работ потребителя на собственных коммуникациях. Холодное водоснабжение отключено также у жителей домов № 10/20, 22, 36 и 40 на улице Астраханской.

В КВС сообщили, что отключение будет действовать «до окончания работ».

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