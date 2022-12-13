Главврач больницы в Саратовской области ушел добровольцем на СВО

Фото: Олег Костин / Telegram

Главный врач Красноармейской районной больницы Саратовской области Денис Баланов отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Телеграм-канале.

– Ушел добровольцем на защиту мирного населения присоединенных к России территорий. – написал Костин о Баланове.

Напомним, с мая прошлого года до сентября уходящего 2022 года Баланов был депутатом в Сароблдуме, представлял фракцию «Единая Россия».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.