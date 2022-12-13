Холодные ветры с юга принесут саратовцам дискомфорт во вторник. Об этом сообщает Приволжская УГМС.

В Саратовской области сегодня, 13 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, 6...11 м/с. с порывами до 15-17 м/с.. Температура воздуха колеблется от -16 ночью до -5 днем.

В столице региона так же переменная облачность, без осадков, сильный ветер южной четверти омрачит прогулки 6...11 м/с. с порывами до 15-17 м/с.. Утром температура до -13 градусов, днем чуть теплее - до -6...-8 по Цельсию.