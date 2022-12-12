В Заводском районе Саратова улицу перекроют на пять дней. Об этом сообщает администрация города.

Начиная с сегодняшнего дня, 12 декабря, в Саратове будет ограничено движение по улице Пономарева. Для проведения земляных работ по прокладке сетей водоотведения коммунальщики перекроют участок улицы начиная от Кавказского проезда до 1-го Кавказского тупика. Работы завершаться 17 декабря.

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