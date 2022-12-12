Более 120 школ Саратовской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Из-за вспышки ОРВИ и гриппа полностью закрыли 127 школ в Александрово-Гайском, Аткарском, Балашовском, Вольском, Воскресенском, Екатериновском, Ивантеевском, Калининском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Озинском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Турковском, Энгельсском районах, а также в Энгельсе.

В самом Саратове закрыта 31 школа: школа-интернат для обучающихся по АОП №1, гимназии №№ 31, 75 и 87, лицеи № 24, № 37, "Солярис", инженерный и медико-биологический, кадетская школа-интернат № 2, школа-интернат № 3, школы №№ 1, 2, 17, 18, 21, 44, 51, 54, 60, 61, 64, 73, 76, 81, 100, 102, а также школы в поселках Расково, Дубки, Соколовый и х. Малая Скатовка.

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