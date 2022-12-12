Сотрудники мэрии Саратова и полицейские будут искать нарушителей на волжском льду

Глава горадминистрации Лада Мокроусова поручила организовывать чиновникам и полиции совместные ежедневные рейды по поиску саратовцев, выходящих на лед. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал мэра Саратова.

Городские власти также планируют подготовить пост дежурства. Запрет выхода на лед в Саратове действует с 25 ноября, нарушителей ждут штрафы.

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