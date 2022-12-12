Власти Саратовской области решили не переводить всех школьников на «дистант»

В регионе нет необходимости в переходе школьников на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом написал губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале после совещания с зампредами и министрами областного правительства.

Как уточнил Бусаргин, в области на карантине сейчас остаются 84 школы (более двух сотен классов) и 16 детских садов. При этом, полный переход на «дистант» властями не рассматривается, – сообщил губернатор.

Политик поручил «точечно отслеживать ситуацию» и переводить детей на карантин, если в образовательной группе превышен эпидпорог в 20%.

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