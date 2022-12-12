Саратовская школьница подала иск в прокуратуру после нападения бездомного пса – муниципалитет выплатил ей 20 тысяч рублей

В Саратове после ходатайства прокуратуры 17-летней девушке в горадминистрации выплатили 20 тысяч рублей за причинение морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

12 февраля этого года бездомная собака напала на подростка на улице Тульской. Юная саратовчанка обратилась в надзорный орган. Рассмотрев дело, сотрудники прокуратуры в суде потребовали от мэрии Саратова компенсировать моральные страдания ребенку и выплатить 20 тысяч рублей. Суд поддержал требование надзора.

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