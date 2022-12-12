Николай Панков: все должны знать о подвигах наших земляков

Николай Панков

Николай Панков встретился в Озинках Саратовской области с мамами бойцов СВО. Ранее сообщалось о представлении к государственным наградам наших земляков из Озинского района.

Депутат Государственной думы отметил, что для родных матерей сыновья остаются прежде всего детьми, хотя они давно стали взрослыми мужчинами, а прямо сейчас защищают нашу страну с оружием в руках.

– Виделся с ребятами, когда отвозил гуманитарную помощь на Донбасс. Они рассказали, как живут и сражаются, передали привет родным и близким.

Ребята из всех районов нашей области – герои. Многие удостоены наград. В Озинском районе прапорщик Сергей Шмыгалев награжден орденом Мужества, старший сержант Александр Алешкин – медалью Жукова. Старший лейтенант Илья Изюмов – орденом Мужества и медалью Суворова. Прапорщик Евгений Колесников - медалью Суворова. Старший сержант Салават Мурзагалиев награжден Георгиевским крестом. Старший сержант Иван Костюков - медалью «За отвагу» и медалью Суворова, а младший сержант Дмитрий Косовский - медалью «За отвагу» и медалью Жукова.

Спасибо мамам за то, что воспитали героев. Все должны знать о подвигах наших земляков. Для нас герой каждый, кто защищает страну. – поделился политик.

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